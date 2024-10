Heute in der Schweiz

An der Foire du Valais, die am Wochenende in Martigny stattfand, wurde zum ersten Mal die «championnat suisse de coupe mulet» ausgetragen. Der Wettbewerb wurde in Form einer Online-Abstimmung, bei der fast 11’000 Stimmen gesammelt wurden, und einer Parade am Sonntag durchgeführt. Über 150 Personen, darunter 20 Frauen, nahmen daran teil.

Der coupe mulet – auf Deutsch bekannt als Vokuhila – hatte seinen Höhepunkt in den 1980er-Jahren. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Haare vorne, oben und an den Seiten kürzer geschnitten sind, hinten jedoch länger sind.