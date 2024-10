Oggi in Svizzera

Alla Jean Singer et Cie, un’azienda che produce quadranti per orologi, il personale è tenuto a timbrare quando va in bagno. Secondo l’Ufficio delle relazioni e delle condizioni di lavoro del canton Neuchâtel, questo obbligo non è conforme ai principi della Legge federale sul lavoro. Nel gennaio 2022, ha quindi chiesto all’azienda di modificare la sua prassi.

Ma la Jean Singer et Cie si è rifiutata di dare seguito alla richiesta. Dopo un tira e molla con le varie autorità, il caso è stato infine portato in tribunale. E l’azienda ha vinto, perché “la nozione di pausa non è chiaramente definita dalla legge”, secondo la sentenza del Tribunale cantonale.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’obbligo di timbratura discrimina le donne. Durante il ciclo mestruale, infatti, le lavoratrici sono costrette ad andare in bagno con maggiore frequenza e per periodi più lunghi. Il tribunale ha quindi chiesto al produttore di orologi d’introdurre misure per ridurre queste disuguaglianze.