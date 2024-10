Aujourd’hui en Suisse

Les deux meilleures gares ferroviaires d’Europe sont suisses . Il s’agit de celles de Berne et de Zurich, qui dominent le classement de l’Indice européen des gares (European Railway Station Index).

L’enquête a porté sur les 50 gares les plus fréquentées d’Europe. En Suisse, seules les gares de Zurich et de Berne, qui dominent le classement, ont été prises en compte. Des facteurs tels que les différents types de billets disponibles, les possibilités de shopping, l’accès pour les personnes handicapées, les correspondances et le WLAN gratuit ont été déterminants. Zurich a obtenu 101 points, Berne 94, sur un maximum de 118.

Le podium est complété par Utrecht aux Pays-Bas. Trois gares parisiennes suivent (Gare du Nord, Gare de Lyon et Gare Monparnasse). La première ville italienne à apparaître dans le classement est Roma Termini, en huitième position, juste après Vienne. Quant à l’Allemagne, c’est la gare centrale de Leipzig, en 11e position, qui est la meilleure du pays.

Les chemins de fer allemands ne font pas grande impression, occupant les trois dernières places avec deux gares berlinoises (Zoologischer Garten et Ostkreuz – respectivement antépénultième et dernière) et la gare centrale de Brême (avant-dernière).