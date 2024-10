Oggi in Svizzera

L’indagine ha riguardato le 50 stazioni più trafficate d’Europa. In Svizzera solo quelle di Zurigo e Berna, che dominano la graduatoria, sono state tenute in considerazione. Fattori come i vari tipi di biglietti a disposizione, le strutture commerciali, l’accesso per le persone con disabilità, i collegamenti e il WLAN gratuito sono stati determinanti. Zurigo ha ottenuto 101 punti, Berna 94, su un massimo di 118.

A completare il podio troviamo Utrecht, nei Paesi Bassi. Seguono tre stazioni parigine (Gare du Nord, Gare de Lyon e Gare Monparnasse). La prima città italiana ad apparire nella classifica è Roma Termini, in ottava posizione, subito dopo Vienna. Per quel che riguarda la Germania è la stazione centrale di Lipsia, in 11esima posizione, la migliore del Paese.

Le ferrovie tedesche non fanno una gran bella figura, occupando anche le ultime tre posizioni con due stazioni berlinesi (Zoologischer Garten e Ostkreuz – rispettivamente terzultima e ultima posizione) e la stazione centrale di Brema. Fanno dunque peggio di Firenze Santa Maria Novella, 47esima.