Heute in der Schweiz

«Notvorräte sind eine einfache und sehr wirksame Massnahme für den Krisenfall, welche die Versorgungssicherheit für einige Tage gewährleisten kann», heisst es in einer Erklärung. Die Informationskampagne wird am 13. Oktober, dem «Internationalen Tag der Katastrophenvorsorge», offiziell gestartet.

Während des Kalten Kriegs war es in Schweizer Familien üblich, einen Vorrat an Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs im Haus zu haben. Diese Gewohnheit ist jedoch in Vergessenheit geraten. Nun wollen die Behörden die Praxis wiederbeleben, auch angesichts der Pandemie und Naturkatastrophen, die das Land in letzter Zeit heimgesucht haben.

Neben theoretischen Informationen bietet die Kampagne praktische Hilfsmittel, Tipps und einen RechnerExterner Link, der helfen soll, den eigenen Notvorrat entsprechend den Bedürfnissen des Haushalts aufzubauen.