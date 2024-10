Aujourd’hui en Suisse

L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) occupe quant à elle la deuxième place en Suisse et la 32e place au niveau mondial, progressant d’un rang par rapport à l’année dernière.

Les dix premières places du classement sont occupées exclusivement par des universités américaines et britanniques. L’Université d’Oxford occupe la plus haute marche sur le podium, suivie par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l’Université de Harvard.

Le classement est basé sur 18 indicateurs, dont l’enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et l’orientation internationale, et comprend 2092 universités au total. L’Université de Zurich, qui figurait auparavant dans le classement, a décidé en mars de ne plus y participer, estimant que de tels classements «créent de fausses incitations».