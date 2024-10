Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Das Klischee der Schweizer Präzision und Sauberkeit spiegelt sich oft in der Realität wider, und man ist überrascht, wenn man auf eine Ausnahme stösst. Heute ist die Überraschung noch grösser, denn es sind die Schweizer Spitäler, die in der Kritik stehen. In den meisten von Swissmedic inspizierten Spitälern wurden Mängel festgestellt, zum Beispiel bei der Hygiene oder der Lagerung von Medizinprodukten.

Weitere Themen des heutigen Briefings sind Hochschulrankings, die ersten eidgenössischen Abstimmungen im Jahr 2025 und der Ärger der Bäuerinnen und Bauern über die Sparpläne des Bundes.

Viel Spass beim Lesen!