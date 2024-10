Oggi in Svizzera

Al secondo posto in Svizzera e al 32esimo a livello globale si trova invece il Politecnico federale di Losanna (EPFL) che avanza di un rango rispetto allo scorso anno.

Le prime dieci posizioni della graduatoria annoverano esclusivamente atenei statunitensi e britannici con il podio formato dall’Università di Oxford, in prima posizione, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) e dall’Università di Harvard.

La classifica si basa su 18 indicatori, tra cui insegnamento, ricerca, trasmissione di conoscenze e orientamento internazionale, e include 2’092 atenei in totale. L’Università di Zurigo, precedentemente inclusa, ha criticato la classifica e in marzo aveva deciso di non partecipare più.