Aujourd’hui en Suisse

Il y a plus de quarante ans, des ethnologues suisses ont réalisé des enregistrements sonores en Amazonie brésilienne. «À qui appartiennent ces morceaux?», se demande ma collègue Janine Gloor dans son article. Les autochtones ont une approche du droit d’auteur différente de celle du monde globalisé. Celui ou celle qui invente ou interprète une chanson n’en est pas l’autrice ou l’auteur et n’en est donc pas l’unique propriétaire. Dans ces cultures, on considère souvent que les esprits animaux et végétaux, mais aussi les montagnes et les rivières sont les créatrices et créateurs.

«Les enregistrements sont souvent considérés eux-mêmes comme des modes d’existence, donc des êtres, raison pour laquelle il faut se resocialiser avec les enregistrements», explique le professeur Matthias Lewy, de la Haute école de Lucerne. Cette réflexion a conduit le musicologue à son projet actuel: le rapatriement de Genève au Brésil d’enregistrements musicaux des tribus indigènes Aparai et Wayana.

L’approche globale du projet helvético-brésilien est unique au monde. La restitution du patrimoine culturel immatériel n’est pas une nouveauté en soi. Ce qui est fondamentalement différent dans le projet de Matthias Lewy, c’est que les enregistrements musicaux doivent être resocialisés dans leur environnement d’origine. Concrètement, cela signifie entre autres clarifier avec la population indigène qui peut écouter et utiliser la musique, quand, où et dans quel but.