Oggi in Svizzera

Meno false promesse: il numero di casi di greenwashing (ecologismo di facciata) è diminuito in tutto il mondo, ma non in Svizzera .

“RepRisk”, società zurighese specializzata nell’analisi dei rischi ESG (Environmental, Social and Governance, cioè principi ambientali, sociali e di buon governo d’impresa) ha esaminato aziende in tutto il mondo per stilare il suo studio. Per più di 2’000 di esse la ricerca fa stato di episodi di greenwashing. Ciò significa che sono state coinvolte nella deforestazione, in fuoriuscite di petrolio o nella contaminazione dell’acqua potabile e hanno rilasciato dichiarazioni fuorvianti in proposito.

Tuttavia, per la prima volta in sei anni, il numero di casi di greenwashing a livello mondiale è diminuito, del 12% per la precisione. Questo non significa che ci siano meno danni ambientali, ma che vengono fatte meno false promesse.

Le differenze regionali evidenziate nel rapporto sono interessanti. Nell’UE e anche nel Regno Unito il greenwashing è diminuito, mentre negli Stati Uniti si è registrato un leggero aumento. Tuttavia, in nessuno dei mercati analizzati i casi di greenwashing sono aumentati come in Svizzera (+17%).

Per quale motivo? Secondo RepRisk ciò è legato all’importante settore finanziario del Paese. Secondo il rapporto, le banche e le compagnie di assicurazione sono particolarmente esposte al greenwashing, poiché spesso finanziano industrie dannose per l’ambiente. Inoltre, la società di analisi sottolinea che l’aumento in Svizzera è partito da un livello relativamente basso e i casi di greenwashing rilevati non sono così gravi come in altri Paesi.