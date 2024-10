Heute in der Schweiz

Der Schweizer Datenanalyst «RepRisk» hat weltweit Unternehmen unter die Lupe genommen: Bei mehr als 2000 von ihnen gab es im vergangenen Jahr Vorfälle von Greenwashing, so die Studie. Die Unternehmen waren also an Waldrodungen, Ölverschmutzungen oder der Verseuchung von Trinkwasser beteiligt. Und: Sie haben zusätzlich irreführende Aussagen zum Thema gemacht.

Allerdings: Zum ersten Mal seit sechs Jahren ist die Zahl der Greenwashing-Fälle weltweit zurückgegangen – und zwar um 12 Prozent, wie die Datenanalyst:innen berichten. Die Unternehmen seien vorsichtiger geworden mit ihren Versprechen. Das bedeute zwar nicht, dass es weniger Umweltschäden gebe, aber es würden weniger falsche Versprechungen gemacht.

Interessant sind die regionalen Unterschiede, die der Bericht aufzeigt. In der EU und auch in Grossbritannien ist das Greenwashing zurückgegangen, während in den USA eine leichte Zunahme zu verzeichnen ist. In keinem der untersuchten Märkte haben die Vorfälle jedoch so stark zugenommen wie in der Schweiz.

Erstens hat die Schweiz einen bedeutenden Finanzsektor. Banken und Versicherungen sind laut Bericht besonders anfällig für Greenwashing-Vorwürfe, da sie häufig umweltschädliche Industrien finanzieren. Zweitens weist «RepRisk» darauf hin, dass der Anstieg in der Schweiz von einem vergleichsweise tiefen Niveau aus erfolgte. Auch seien die gemessenen Greenwashing-Fälle nicht so gravierend wie in anderen Ländern.

Der Bericht von SRF Externer Link .