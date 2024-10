Aujourd’hui en Suisse

L’Italie est montée sur la première marche du podium, suivie de la Suisse et de Taiwan ex aequo. 39 pays étaient en lice pour tenter de décrocher le titre.

La délégation suisse était composée uniquement de Vaudois – une femme et trois hommes. L’équipe s’était qualifiée en juin dernier en remportant le championnat de Suisse.

Durant la compétition, les participants devaient déguster douze vins venus du monde entier. Le défi consistait à identifier le cépage (10 points), le pays (5 points), la région (5 points) et le millésime (3 points). «Il y a trois vins où on a tout trouvé et trois sur lesquels on n’a rien trouvé», a confié Christian Gfeller, l’un des membres de l’équipe suisse.