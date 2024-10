Oggi in Svizzera

Un automobilista ticinese viaggiava a 188 km/h in autostrada in un tratto dove il limite era di 100. Condannato in prima istanza a una pena detentiva di 12 mesi sospesa con la condizionale, la Corte d’appello ticinese l’ha poi convertita in una pena pecuniaria, sempre sospesa, di 180 giorni.

In una sentenza pubblicata lunedì, il Tribunale federale ha confermato questa decisione. La sentenza è in linea con le nuove norme entrate in vigore nell’ottobre 2023. In base ad esse, i colpevoli di reato per guida spericolata possono essere puniti con un’ammenda anziché con un minimo di un anno di reclusione.

Tuttavia, ciò è subordinato al fatto che il trasgressore non sia stato condannato negli ultimi dieci anni per un reato di circolazione stradale o per un reato che rappresenti una grave minaccia per la sicurezza degli altri o che abbia provocato lesioni o la morte di altri.

Per Willi Wismer, presidente dell’associazione per la sicurezza stradale Roadcross, la clemenza dimostrata nei confronti dei pirati della strada è un “affronto alle vittime“. Intende analizzare le future sentenze in questo senso e non esclude di lanciare “un’iniziativa popolare contro i pirati della strada o altre iniziative parlamentari”.