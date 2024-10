Heute in der Schweiz

Der Franzose Laurent Vinatier, Mitarbeiter einer Schweizer NGO in Russland, ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Seine Anwälte kündigten Berufung an.

Laurent Vinatier war seit Juni in Haft. Sein Vergehen? Er hatte sich nicht als «ausländischer Agent» registrieren lassen – ein Etikett, das in Russland gegen kritische Stimmen verwendet wird und schwere administrative Auflagen mit sich bringt, die strafrechtlich geahndet werden können. Der russische Sicherheitsdienst (FSB) beschuldigte ihn, «Informationen im Bereich militärischer Aktivitäten» gesammelt zu haben, die gegen die Sicherheit Russlands verwendet werden könnten.

Vinatier, ein Experte für den postsowjetischen Raum, war auf russischem Boden für das Zentrum für humanitären Dialog tätig. Diese Schweizer NGO vermittelt in Konflikten ausserhalb der offiziellen diplomatischen Kanäle. Er hatte sich seit Jahren mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine befasst.

Frankreich bedauerte am Montagabend die Verurteilung von Vinatier und bezeichnete die Strafe als «extrem hart». Der Fall kommt zu einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen Moskau und Paris besonders angespannt sind. Frankreich wirft Russland eine Reihe von destabilisierenden und desinformierenden Handlungen auf französischem Territorium vor, und Russland lastet Frankreich an, die Ukraine zu unterstützen.