Aujourd’hui en Suisse

En 2023, le salarié type en Suisse était un homme de 42 ans, exerçant sa profession à plein temps, très probablement dans un environnement intellectuel et scientifique. Il y a 50 ans, cette personne aurait exercé un métier artisanal.

L’Office fédéral de la statistique a analysé l’évolution de la population active au cours des 50 dernières années. Alors qu’en 1970, les artisans représentaient encore le groupe professionnel le plus important (25% du total), ce pourcentage a diminué au fil des ans pour atteindre environ 10%. En revanche, les professions intellectuelles et scientifiques ont considérablement augmenté et constituent aujourd’hui, avec 28%, le groupe de loin le plus important.

L’importance de l’industrie et de la construction a diminué, nous nous sommes transformés en une économie de la connaissance et des services», déclare Michael Siegenthaler, observateur du marché du travail suisse pour l’Institut économique de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). «Il n’est plus aussi intéressant de travailler comme artisan.»