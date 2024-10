Oggi in Svizzera

Le stazioni sciistiche svizzere situate a basse quote temono per la loro esistenza. Leysin vuole garantire l’innevamento con i cannoni da neve, ma c’è un problema.

Le stazioni sciistiche di Leysin, Les Mosses e Lécherette nel canton Vaud devono rivedere il loro progetto per i nuovi cannoni da neve. Ne volevano installare 177, ma sono piovute obiezioni. Queste, però, non sono la ragioni del ritardo accumulato per la loro installazione.

Il fatto più contestato è che il progetto avrebbe invaso i prati secchi protetti. Il Governo federale li ha inventariati perché sono importanti per la biodiversità. “È in gioco il nostro futuro turistico e gli impianti di risalita sono vitali per queste destinazioni”, afferma Jean-Marc Udrioz, presidente della società che gestisce gli impianti di risalita.

Anche la stazione sciistica di Braunwald, nel canton Glarona, è sull’orlo della chiusura. Dopo due stagioni in perdita, quest’anno ha urgentemente bisogno di neve a sufficienza per tutta la stagione. In caso contrario, gli impianti di risalita non potranno sopravvivere, scrive il Blick.

Il giornale analizza anche le ragioni della crisi del settore: i cambiamenti climatici fanno aumentare i costi. I prezzi stanno diventando sempre più inaccessibili per molte persone. Infine, lo sci non fa più parte della cultura svizzera: ci sono alternative più economiche.