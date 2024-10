Heute in der Schweiz

Ein:e klassische Arbeitnehmer:in in der Schweiz sieht 2023 in etwa so aus: Die Person ist um die 42, männlich und Schweizer. Sie arbeitet Vollzeit in seinem Beruf, der höchst wahrscheinlich in einem intellektuellen und wissenschaftlichen Umfeld ist. Vor 50 Jahren hätte diese Person noch einen handwerklichen Beruf gehabt. Im Bild: Ein Schreiner in einer Alphorn-Manufaktur.

Das Bundesamt für Statistik hat die Entwicklung der erwerbstätigen Bevölkerung in den letzten 50 Jahren untersucht. Bildeten die Handwerker:innen 1970 mit 25%noch die grösste Berufsgruppe, schrumpfte diese über die Jahre auf rund 10%zusammen. Auf der anderen Seite ist jene der intellektuellen und wissenschaftlichen Berufe stark angewachsen und bildet heute mit gut 28%mit Abstand die grösste Kraft.

«Die Bedeutung von Industrie und Bau hat abgenommen, wir haben uns hin zu einer Wissens- und Dienstleistungsökonomie entwickelt», sagt Michael Siegenthaler, der für die Konjunkturforschungsstelle der ETH den Schweizer Arbeitsmarkt im Blick hält. «Es ist nicht mehr so attraktiv, als Handwerker zu arbeiten.»