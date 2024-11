Aujourd’hui en Suisse

La photo ci-dessus montre un participant au CYBATHLON, une initiative à but non lucratif de l’institut technologique fédéral ETH Zurich. Le CYBATHLON est une plateforme mondiale qui incite les équipes à créer des technologies d’assistance pour un usage quotidien, développées avec et pour des personnes handicapées.

Cette année, deux nouvelles disciplines ont été ajoutées aux six premières: une course mettant en œuvre des technologies intelligentes d’assistance visuelle pour les personnes souffrant de graves déficiences et une course utilisant une assistance robotique pour les personnes souffrant de graves déficiences des membres supérieurs et inférieurs.

Le CYBATHLON s’est déroulé à Kloten, près de Zurich, du 25 au 27 octobre 2024. Quelque 6000 personnes ont assisté à l’événement et 15’500 personnes ont suivi les compétitions de manière virtuelle.