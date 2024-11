Heute in der Schweiz

Im September kündigte die Schweizer Bundesregierung neue Massnahmen an, um ukrainische Flüchtlinge zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu bewegen. Sie warnte, dass die Sozialleistungen für diejenigen gekürzt werden könnten, die nicht an Integrationsprogrammen, wie z. B. Sprachkursen, teilnehmen. Ursprünglich galt die Richtlinie nicht speziell für Flüchtlinge mit besonderem S-Schutzstatus; die Regierung will dies nun jedoch klarstellen.

Die Bundesbehörden sind sehr daran interessiert, dass die kantonalen Verwaltungen strengere Massnahmen zur Förderung der Beschäftigung ukrainischer Flüchtlinge ergreifen, die mit weniger als einem Drittel eine der niedrigsten Beschäftigungsquoten in Europa haben. Im Vergleich dazu sind in Dänemark 60% der Flüchtlinge beschäftigt, berichtet die Zeitung 24 heures.

Mit der vorgeschlagenen Massnahme sollen die Leistungen für Personen, die nicht an Integrationsprogrammen teilnehmen, um 15% gekürzt werden, um bis Ende des Jahres eine Beschäftigungsquote von 40% unter ukrainischen Flüchtlingen zu erreichen. Dieses Ziel unterstützt das weiter gefasste Ziel der Regierung, die Ausgaben für den Asylbereich bis 2028 um 700 Mio. CHF (808 Mio. USD) zu senken.

Adrian Gerber, Beauftragter des Bundesrats für Arbeitsmarktintegration, fordert die Schweizer Arbeitgeber:innen auf, mehr ukrainische Bewerber einzustellen, denn «die Schweiz erwartet, dass [ukrainische Flüchtlinge] eine Arbeit suchen».