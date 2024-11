Aujourd’hui en Suisse

Près de la moitié des militaires interrogés ont subi des discriminations sexistes et des violences sexuelles au cours de leur carrière militaire. 40% des personnes interrogées ont déclaré avoir subi des violences sexuelles verbales, non verbales ou physiques. 81% ont déclaré avoir été confrontés, de rarement à très souvent, à des remarques et des plaisanteries sexistes pendant leur service.

Le chef de l’armée Thomas Süssli déclare: «Les résultats de l’étude m’ont effrayé et ne sont pas acceptables». L’armée veut désormais en faire plus et renforcer la prévention et la protection. «Les personnes qui ne sont pas prêtes à suivre cette voie avec nous devront en assumer personnellement les conséquences», ajoute Thomas Süssli. Les machos n’ont pas leur place dans l’armée, a-t-il ajouté.