Oggi in Svizzera

Petros Mavromichalis (foto) è l’ambasciatore dell’Unione Europea a Berna. Ora che i negoziati tra la Svizzera e l’UE stanno per concludersi, è un uomo molto richiesto. Per questo è intervenuto nel programma di discussione della SRF “Club”, nel corso del quale non ha usato mezzi termini.

“Sono un po’ stanco di parlare sempre degli stessi argomenti con la Svizzera”, ha detto. Alla domanda sulle relazioni irrisolte tra Berna e Bruxelles, ha risposto: “I problemi ci sono perché non avete il coraggio di risolverli”. “Chi non ha avuto il coraggio?”, chiede il presentatore della SRF. “Non voglio dire chi”, risponde il diplomatico. Non può che riferirsi al Consiglio federale svizzero poiché nessun altro è ancora stato coinvolto nella ricerca di una soluzione.

Mavromichalis contrappone il fatto che l’83% della popolazione svizzera vede l’UE come un gigante burocratico al numero di dipendenti statali della città di Zurigo: 30’000 impiegati/e per 400’000 abitanti. “Allora, dov’è il gigante burocratico?”, chiede retoricamente. E riguardo all’idea della Svizzera che fa cherry-picking [selezionare solo quello che fa comodo, ndr], Mavromichalis afferma: “Ci sono esempi in cui la Svizzera potrebbe essere vista come una cherry-picker”.

Il fatto che il diplomatico dell’UE stesse scrivendo al cellulare nel bel mezzo del dibattito televisivo ha anche fatto notizia dopo il programma. Thomas Aeschi (UDC, destra conservatrice, che da sempre si oppone all’UE), che ha preso parte alla discussione, ha affermato che tale comportamento è “altamente oltraggioso e sintomatico del modo in cui l’UE tratta la Svizzera”.

Secondo l’ambasciata dell’UE a Berna, Mavromichalis ha usato il suo cellulare per fare fact checking.