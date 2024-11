Heute in der Schweiz

Der EU-Botschafter in der Schweiz macht auf sich aufmerksam, mit markigen Worten und dem taktlosen Gebrauch seines Handys.

Petros Mavromichalis (Bild) ist Botschafter der Europäischen Union in Bern. Jetzt, wo die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU zu Ende gehen, ist er ein gefragter Mann. Also trat er in der Diskussionssendung «Club» von SRF auf. Dabei nahm er kein Blatt vor den Mund.

«Ich bin es ein bisschen müde, mit der Schweiz immer über dieselben Themen zu sprechen», sagte er. Auf die ungelöste Beziehung zwischen der Schweiz und der EU angesprochen, sagt er: «Die Probleme sind da, weil man nicht den Mut hat, sie zu lösen». «Wer hatte nicht den Mut?», fragt der SRF-Moderator nach. «Ich will nicht sagen, wer», antwortet der Diplomat. Gemeint kann er nur den Schweizer Bundesrat haben, andere waren in die Lösungsfindung bisher nicht involviert.

Dass 83% der Schweizer Bevölkerung die EU als bürokratischen Moloch betrachten, kontert Mavromichalis mit der Staatsangestellten-Quote der Stadt Zürich: 30’000 Mitarbeitende für 400’000 Einwohner. «Also, was ist ein bürokratischer Moloch?», fragt er rhetorisch. Und zum Image der Schweiz als Rosinenpickerin sagt Mavromichalis: «Es gibt Beispiele, wo die Schweiz als Rosinenpickerin gesehen werden könnte.»

Für Schlagzeilen sorgte nach der Sendung, dass der EU-Diplomat mitten in der TV-Diskussions auf seinem Handy herumtippte. EU-Gegner Thomas Aeschi (SVP), der auch an der Diskussion teilnahm, rief aus, ein solches Verhalten sei «hochgradig unanständig» und symptomatisch dafür, wie die EU mit der Schweiz umgehe. Nach Angaben der EU-Botschaft in Bern benutzte Mavromichalis sein Handy für einen Faktencheck.