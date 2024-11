Aujourd’hui en Suisse

Grâce au système des comités d’action politique (PAC), les entreprises suisses financent la campagne présidentielle américaine. UBS arrive en tête des plus généreuses donatrices.

En analysant des données fournies par l’organisme sans but lucratif Open Secrets, la RTS a constaté que la Suisse a injecté près de trois millions de dollars dans la campagne électorale américaine actuelle. La Suisse est le second pays le plus généreux après le Royaume-Uni.

Selon la loi en vigueur, seuls les ressortissants et ressortissantes américaines ou titulaires d’une carte verte peuvent faire des dons en faveur de personnalités politiques. Il est toutefois possible pour une filiale étrangère de créer son propre PAC. Via ce comité, elle peut alors collecter des contributions auprès de son personnel américain.

Plusieurs grandes entreprises suisses ont fondé des PAC aux États-Unis. Parmi les plus généreuses figurent les géants de la pharma Novartis et Roche, mais aussi des assureurs comme le Zurich Insurance Group, ou encore des entreprises actives dans la tech, à l’instar de Garmin.

Mais le géant bancaire suisse UBS détient le record de dons, avec 1,49 million de dollars (soit 1,30 million de francs suisses) distribué depuis début 2023. La banque se trouve également sur la première marche du podium des PAC ayant une origine étrangère, avec des sommes toujours plus importantes.