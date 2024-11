Oggi in Svizzera

Mercoledì il Consiglio federale dovrebbe stabilire l’ammontare dei contributi finanziari alla coesione dell’UE. La Svizzera versa già 130 milioni di franchi all’anno ad alcuni Paesi dell’UE, come Romania e Bulgaria, per promuoverne lo sviluppo economico e sociale. L’obiettivo di questo cosiddetto contributo di coesione è quello di ridurre le disuguaglianze all’interno dell’UE.

La Norvegia, che non fa parte dell’UE, paga 390 milioni di euro all’anno per l’accesso al mercato interno. Secondo la NZZ am Sonntag, l’UE vorrebbe applicare criteri simili alla Svizzera. Questo contributo arriva in un momento in cui la Confederazione sta cercando di risparmiare in quasi tutti i settori.

Tuttavia, il punto più delicato dei prossimi negoziati rimane l’immigrazione e la richiesta della Confederazione di una clausola di salvaguardia. Rimangono divergenze anche in altri settori, in particolare quello dei trasporti pubblici. L’UE vuole che i fornitori di servizi ferroviari europei possano operare in Svizzera senza dover collaborare con un partner elvetico.

Nonostante i disaccordi, i sostenitori di un accordo bilaterale ritengono possibile una conclusione entro la fine dell’anno. “Spero che riescano a concludere il dossier prima di Natale”, ha affermato la consigliera nazionale del Centro Elisabeth Schneider-Schneiter. Per il giornale, la domanda ora è “quale regalo ci sarà sotto l’albero di Natale?”.