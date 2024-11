Heute in der Schweiz

Am Mittwoch wird der Bundesrat voraussichtlich die Höhe der finanziellen Beiträge für die Kohäsion der EU festlegen. Bereits heute zahlt die Schweiz jedes Jahr 130 Millionen Schweizer Franken an bestimmte EU-Länder wie Rumänien oder Bulgarien, um deren wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern. Ziel dieses sogenannten Kohäsionsbeitrags ist es, die Ungleichheiten innerhalb der EU zu verringern.

Norwegen, das ebenfalls nicht Mitglied der EU ist, zahlt 390 Millionen Euro pro Jahr für den Zugang zum Binnenmarkt. Laut der NZZ am Sonntag möchte die EU ähnliche Kriterien auf die Schweiz anwenden. Dieser Beitrag kommt zu einer Zeit, in der die Eidgenossenschaft in fast allen Bereichen Einsparungen anstrebt.

Der heikelste Punkt in den bevorstehenden Verhandlungen bleibt jedoch die Einwanderung und die Forderung der Schweiz nach einer Schutzklausel. Auch in anderen Bereichen, insbesondere im öffentlichen Verkehr, gibt es noch Differenzen. Die EU möchte, dass europäische Bahnanbieter in der Schweiz fahren können, ohne mit einem Schweizer Partner zusammenarbeiten zu müssen.

Trotz all der strittigen Themen glauben die Befürworter:innen des bilateralen Abkommens, dass ein Abschluss bis Ende des Jahres möglich ist. «Ich hoffe, dass sie das Dossier noch vor Weihnachten abschliessen können», sagt die Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. Für die Zeitung stellt sich nun die Frage, «welches Geschenk unter dem Baum liegen wird».