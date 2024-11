Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous souhaitons une bonne élection à nos compatriotes suisses aux États-Unis!

Ici, en Europe, nous sommes nombreux à ressentir l’impact potentiel des résultats de cette élection aux États-Unis. En tant que femme ayant vécu outre-Atlantique pendant de nombreuses années, je suis émotionnellement investie dans les résultats de la présidentielle. Je participerai même à une soirée de suivi des élections à Zurich.

Au moment de la rédaction de cette sélection de l’actualité du jour, la course reste extrêmement serrée. Selon le New York Times, la candidate démocrate Kamala Harris recueille 49% des suffrages, l’ancien président Trump se situant à un point derrière elle, à 48%

Les prochains jours diront qui succédera à Joe Biden, ce qui suscitera bon nombre de réactions partout dans le monde et bien sûr aussi en Suisse. Mais pour l’instant, nous avons encore les nouvelles de ce mardi à partager.

Dans notre sélection d’aujourd’hui, un journal pose une question urgente sur l’accord de libre circulation Suisse-UE, un chirurgien plasticien partage sa vision de l’avenir de la chirurgie mammaire reconstructive et nous révélons comment les Suisses pourraient voter aux élections américaines.

Bonne lecture!