Heute in der Schweiz

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU standen in der vergangenen Woche im Mittelpunkt mehrerer hitziger Debatten. In einer lebhaften Fernsehdiskussion warf der EU-Botschafter Petros Mavromichalis der Schweiz vor, sich die EU-Gesetzgebung «herauszupicken».

Ein zentraler Streitpunkt ist die Zuwanderung: Während die Schweiz strengere Beschränkungen durchsetzen will, würde dies gegen das Freizügigkeitsabkommen mit der EU verstossen (siehe unser jüngstes Wochenbriefing).

Die Neue Zürcher Zeitung weist darauf hin, dass die Freizügigkeit auf Gegenseitigkeit beruht, aber auf 11 EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in die Schweiz ziehen, nur eine Person aus der Schweiz kommt, die in die EU zieht. Im vergangenen Jahr zogen 64’000 Personen aus der EU in die Schweiz, vor allem aus den drei grössten Nachbarländern der Schweiz, die auch wichtige Quellen der Arbeitsmigration sind. Umgekehrt verliessen nur 5800 Schweizerinnen und Schweizer die Schweiz in Richtung EU oder EFTA.

Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Die Schweizer Einwanderungsdaten sind zwar detailliert, aber die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer, die ins Ausland ziehen, umfasst nur diejenigen, die sich von ihrem ständigen Wohnsitz in der Schweiz abmelden. Schweizerinnen und Schweizer, die in der Schweiz angemeldet bleiben oder nur sporadisch zu Besuch kommen, werden in der Statistik nicht berücksichtigt.