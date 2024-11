Aujourd’hui en Suisse

Une opération, des médicaments puissants ou même une hospitalisation aux urgences peuvent provoquer un état de confusion temporaire important. Ce sont surtout les personnes de plus de 65 ans ou les enfants qui sont concernés. Le delirium entraîne la mort de nombreuses cellules cérébrales. C’est pourquoi le dépistage précoce est important.

À l’Hôpital universitaire de Bâle, une étude inhabituelle tente de prévenir l’état de delirium. Comment? Chaque soir, pendant six jours, un demi-litre de bière de blé sera administré par sonde gastrique à des patients hospitalisés en soins intensifs. Les autres patients ne reçoivent que de l’eau. Les deux groupes peuvent ainsi être comparés.

On suppose que pour de nombreuses personnes, une bière ou un verre de vin le soir fait partie du déroulement normal de la journée. La consommation régulière d’alcool en petites quantités peut être une cause possible de delirium, explique Martin Siegemund, médecin-chef du service de soins intensifs de l’hôpital universitaire de Bâle. «S’ils ne le reçoivent plus chez nous, ils seront plus susceptibles de délirer», explique le médecin-chef. Mais l’apport d’alcool à des personnes dont une partie n’est pas consciente peut aussi poser problème.