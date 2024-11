Heute in der Schweiz

Was bedeutet der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA für die Schweiz? Politexperte Michael Hermann ordnet ein.

Viele Menschen in der Schweiz trauten gestern Morgen ihren Augen nicht, als die Nachrichten aus Amerika über ihre Bildschirme flimmerten. «Eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist laut Umfragen gegen Trump«, sagt Politexperte Michael Hermann in einem Interview mit CH Media via Watson.ch. Die Konsternation sei gross – der Schock aber nicht mehr so gross wie vor acht Jahren.

Hermann betont, dass der Wahlsieg von Donald Trump in den USA auch die politische Kultur in der Schweiz beeinflussen könnte. Hier, wo die Demokratie zum Kern der Identität gehöre, würden die autoritären Züge Trumps betroffen machen. Der Populismus, für den Trump steht, könnte in Europa und auch in der Schweiz an Einfluss gewinnen.

Auch wirtschaftlich und sicherheitspolitisch habe Trumps Wahl möglicherweise grossen Einfluss auf die Eidgenossenschaft. Hermann sieht in dessen sprunghaftem Verhalten die Gefahr, dass er unvorhersehbare Entscheidungen in Wirtschaftsfragen treffen könnte, zumal er nun voraussichtlich mehr politische Macht habe als 2016. Auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg könnte Trumps Politik Russland zu einem weiteren Vorrücken in die Ukraine ermutigen, was auch für die Schweiz erhebliche Auswirkungen auf die Flüchtlingssituation haben könnte.