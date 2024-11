Aujourd’hui en Suisse

La voix des Suisses de l’étranger au Parlement n’est plus guère entendue. C’est ce qui ressort de notre émission de débat «Let’s Talk».

Cela fait un an que nous avons élu un nouveau Parlement en Suisse. À l’heure du premier bilan: quels ont été les changements dans la politique du pays pour les Suisses de l’étranger? Dans notre émission «Let’s Talk», mon collègue Samuel Jaberg mène le débat en compagnie du correspondant parlementaire de Tamedia Florent Quiquerez, de la journaliste Marie Vuilleumier, correspondante au Palais fédéral pour les Radios régionales romandes (RRR), et de Lukas Golder, codirecteur de l’institut de sondage gfs.bern.

«L’influence des Suisses de l’étranger au Parlement est proche de zéro», estime Florent Quiquerez. «De plus, ni la gauche ni la droite ne semblent prêtes à avancer sur le développement du vote électronique, l’une des principales revendications de la diaspora.»

Marie Vuilleumier se montre quant à elle plus optimiste sur la question. «On sent une ouverture du Parlement pour développer les services électroniques», affirme-t-elle. Elle estime notamment que la nouvelle loi sur l’identité électronique devrait aboutir, ce qui constituerait un pas important vers la sécurisation du vote électronique.