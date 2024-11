Oggi in Svizzera

È solo la punta dell’iceberg. Non tutti i casi di tentativi di frode tramite dispositivi elettronici vengono denunciati. E dai dati pubblicati questa settimana dall’Ufficio federale per la sicurezza informatica, relativi alla prima metà del 2024, emerge che la criminalità è sempre più propensa a usare il telefono per i tentativi di truffa.

Nei primi sei mesi sono stati annunciati 34’789 casi sospetti, il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior parte sono riconducibili a false chiamate da presunte autorità. Per selezionare le persone malcapitate, i criminali si affidano sempre più spesso a un bot. Come spiega il Tages-Anzeiger, questo bot inganna le persone all’altro capo del filo facendo loro credere di essere coinvolte in un procedimento penale. Solo quando i malcapitati premono il tasto #1 subentra una persona reale che cerca di derubarli

Anche le e-mail di phishing sono in aumento. Probabilmente tutti hanno già ricevuto un messaggio relativo, ad esempio, alla consegna di un pacco, che naturalmente non è mai esistito. In questo modo i criminali cercano di ottenere i dati personali. Il mittente è spesso un’azienda nota. Anche il linguaggio utilizzato in queste truffe sta migliorando sempre di più.