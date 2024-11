Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Obwohl unsere Auslandgemeinde über 800'000 Menschen stark ist, hat sie im ersten Jahr seit den Parlamentswahlen in der Schweiz an politischer Kraft verloren. Das ist die ernüchternde Bilanz, die Kennerinnen und Kenner der Materie in unserer Debattiersendung "Let''s Talk" ziehen.

Heute berichte ich in Ihrem Briefing aber auch über die Zunahme an Betrugsversuchen via Telefon, wobei die Kriminellen jetzt mithilfe einer künstlichen Intelligenz "die Rosinen picken", das heisst, die KI filtert jene Menschen heraus, die schneller als der Rest auf den Fake-Anruf hereinfallen und eher betrogen werden können.

Zudem: Eine Investition in Wohneigentum soll sich wieder eher lohnen. Und im Alpstein beim berühmten Restaurant Aescher sorgt ein Warnschild für eine Kontroverse.

Herzliche Grüsse aus Bern