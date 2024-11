Aujourd’hui en Suisse

L’objectif de ce sommet, qui se poursuivra jusqu’au 22 novembre, est d’adopter un nouvel objectif pour le financement de la lutte contre le changement climatique. «Personne ne conteste que les pays industrialisés ont un devoir de participation», explique Felix Wertli, négociateur en chef de la Suisse à la COP29, à swissinfo.ch.

«Cependant, nous pensons que les pays en développement qui génèrent aujourd’hui beaucoup d’émissions et qui ont la capacité économique de le faire doivent également lutter contre le changement climatique.» Cette demande s’adresse en particulier à la Chine, qui est devenue le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre.

La Suisse propose d’élargir le groupe des pays donateurs sur la base de deux modèles. Le premier prend en compte les 10 États qui émettent actuellement le plus de CO2 et dont le revenu national brut par habitant, à parité de pouvoir d’achat, est supérieur à 22’000 dollars. Le second modèle prend en compte les pays dont les émissions cumulées sont d’au moins 250 tonnes par habitant depuis 1990 et dont le revenu national brut ajusté par habitant est supérieur à 40’000 dollars.