Heute in der Schweiz

Die UNO-Klimakonferenz (COP29) ist heute in Baku (Aserbaidschan) eröffnet worden. Mit dabei ist auch die Schweiz. Sie hat zusammen mit Kanada als erstes Land klare Kriterien für die Erhöhung der Geberbeiträge an die Finanzierung von Klimaprojekten in armen Ländern vorgelegt.

Ziel des Gipfels, der bis am 22. November dauert, ist die Verabschiedung eines neuen Klimafinanzierungsziels. «Niemand bestreitet, dass die Industrieländer verpflichtet sind, sich an der Klimafinanzierung zu beteiligen», sagt Felix Wertli, Schweizer Chefunterhändler an der COP29, gegenüber SWI swissinfo.ch. «Allerdings finden wir, dass auch die Entwicklungsländer, die heute viele Emissionen verursachen und über die wirtschaftliche Kapazität dazu verfügen, einen Beitrag leisten sollten.» Diese Forderung richtet sich namentlich an China, das zum weltweit grössten Emittenten aufgestiegen ist.

Die Schweiz schlägt vor, die Gruppe der Geberländer nach zwei Modellen zu erweitern. Das erste Modell berücksichtigt die zehn Länder mit den heute höchsten CO2-Emissionen und einem Bruttonationaleinkommen pro Kopf (zu Kaufkraftparität) von über 22’000 US-Dollar. Das zweite Modell berücksichtigt Länder mit kumulierten Emissionen von mindestens 250 Tonnen pro Kopf seit 1990 und einem bereinigten Bruttonationaleinkommen pro Kopf von mehr als 40’000 US-Dollar.