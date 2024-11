Oggi in Svizzera

La 29esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP29) si è aperta oggi a Baku, in Azerbaijan. Presente anche la Svizzera, il primo Paese assieme al Canada a presentare criteri precisi per aumentare la base di Stati donatori per il finanziamento di progetti climatici nei Paese poveri.

Lo scopo di questo vertice, che proseguirà fino al 22 novembre, è adottare un nuovo obiettivo per il finanziamento del clima. “Nessuno contesta il fatto che i Paesi industrializzati abbiano il dovere di partecipare”, afferma a SWI swissinfo.ch Felix Wertli, il capo negoziatore svizzero alla COP29. “Riteniamo però che anche i Paesi in via di sviluppo che oggi generano molte emissioni e che hanno la capacità economica per farlo debbano contribuire”. La richiesta è indirizzata in particolare alla Cina, diventata il principale emettitore mondiale.

La Svizzera propone di ampliare il gruppo dei Paesi donatori sulla base di due modelli. Il primo considera i 10 Stati che attualmente producono più emissioni di CO2 e che hanno un reddito nazionale lordo pro capite, a parità di potere d’acquisto, di oltre 22’000 dollari. Il secondo modello tiene conto dei Paesi con emissioni cumulative di almeno 250 tonnellate per abitante a partire dal 1990 e un reddito nazionale lordo pro capite corretto di oltre 40’000 dollari.