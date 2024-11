Aujourd’hui en Suisse

L’aciérie suisse est depuis un certain temps déjà à la peine. Mais c’est un nouveau choc ce vendredi avec l’annonce d’un licenciement massif par le Groupe Swiss Steel .

Le groupe a indiqué qu’il allait supprimer un total de 800 postes équivalents plein temps en Suisse et à l’étranger. En Suisse, Swiss Steel biffera 130 places de travail sur les 750 que compte son site d’Emmenbrücke (Lucerne), aussi bien dans la production que l’administration. Il ne sera pas possible d’atteindre cet objectif uniquement avec des départs naturels et il faudra donc compter avec 80 licenciements, précise le groupe.

Le groupe justifie cette décision par les conditions économiques actuelles et la faiblesse persistante de la demande. «Ces mesures visent à assurer à long terme et de manière optimisée la sécurité sur les sites de production en Suisse, en Allemagne et en France», souligne le communiqué publié vendredi.

Mais c’est l’ensemble du secteur suisse de l’acier qui doit faire face à des difficultés. Le week-end dernier, plus de mille personnes avaient manifesté devant l’aciérie de Gerlafingen (Soleure), qui prévoit de supprimer 120 postes de travail. Outre la baisse de la demande, le secteur est aussi mis en difficulté par les prix désormais élevés de l’énergie. Des projets de soutien à ce secteur qualifié de «stratégique» sont discutés au Parlement.