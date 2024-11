Heute in der Schweiz

Der Konzern teilte mit, dass er insgesamt 800 Vollzeitstellen in der Schweiz und im Ausland abbauen werde. In der Schweiz streicht Swiss Steel 130 der 750 Arbeitsplätze im Werk Emmenbrücke (Luzern), sowohl in der Produktion als auch im administrativen Bereich. Die natürliche Fluktuation werde hierfür voraussichtlich nicht ausreichen, heisst es. Darum rechnet das Unternehmen damit, 80 Mitarbeitenden die Kündigung aussprechen zu müssen.

Der Konzern begründet diesen Schritt mit den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltend schwachen Nachfrage. „Diese Massnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit an den Produktionsstandorten in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich langfristig und optimiert zu gewährleisten“, heisst es in der am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Allerdings hat die gesamte Schweizer Stahlbranche mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Am vergangenen Wochenende demonstrierten mehr als tausend Menschen vor dem Stahlwerk in Gerlafingen (Solothurn), welches 120 Stellen streichen will. Neben der sinkenden Nachfrage wird die Branche auch durch die mittlerweile hohen Energiepreise in Bedrängnis gebracht. Das Parlament diskutiert aktuell Pläne zur Unterstützung dieses als «stategisch» bezeichneten Sektors.