Aujourd’hui en Suisse

L’industrie sidérurgique suisse est en crise et l’idée que le gouvernement fédéral devrait intervenir pour aider le secteur fait son chemin au Parlement . Contre l’avis du gouvernement et des milieux qui craignent une dérive dangereuse dans un pays caractérisé par son libéralisme.

La semaine dernière, une commission du Conseil des États (Chambre haute du Parlement) avait donné son feu vert à un financement transitoire pour aider les entreprises menacées du secteur de l’acier, telles que l’entreprise soleuroise Stahl Gerlafingen ou le groupe lucernois Swiss Steel.

Hier, la Commission de l’énergie et de l’environnement du Conseil national (Chambre basse) a également proposé, par 13 voix contre 11, d’exonérer de certaines taxes sur l’électricité les entreprises suisses «d’importance stratégique» dans la production d’acier et d’aluminium.

Cette décision a été rendue possible par ce que la presse appelle «une alliance contre la nature» entre le Parti socialiste et l’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice). Le gouvernement, quant à lui, affirme qu’il ne dispose pas d’une marge de manœuvre juridique suffisante pour intervenir de la sorte et que l’argent serait mieux investi dans le financement de programmes de chômage partiel ou de décarbonisation.

La proposition n’est pas non plus appréciée par une partie de la droite, qui estime qu’elle viole le libéralisme suisse et crée un dangereux précédent qui risquerait d’ouvrir la voie à d’autres interventions de l’État dans d’autres domaines.