Oggi in Svizzera

In un’intervista a margine di una doppia seduta del Consiglio di sicurezza dell’ONU a New York, il ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis si è espresso, tra le altre cose, sull’impatto di una seconda amministrazione Trump .

Alla domanda della RSI su un possibile aumento dell’instabilità in Medio Oriente con l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, Cassis ha risposto: “Purtroppo gli ultimi quattro anni sono stati oggetto di una pandemia, una guerra in Ucraina, una in Medio Oriente, una in Sudan. E questo con un governo Biden! Non è di certo soltanto il Governo degli Stati Uniti che cambia il mondo, però sicuramente ci saranno delle differenze. Vedremo quali.”

In generale, il consigliere federale si dice in questo momento “molto preoccupato”. “Queste guerre, malgrado tutti gli sforzi fatti da un sistema così importante come l’ONU, non si riescono a dominare […]. Quello che viviamo oggi è un Consiglio di sicurezza e, in generale, un’ONU che non sono all’altezza delle aspettative della popolazione del mondo nel creare pace e sicurezza”.

Il capo della diplomazia elvetica avrebbe dovuto visitare ieri l’Università di Friburgo per un simposio con il suo omologo slovacco Juraj Blanar. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha però annullato la visita, evocando un rischio per “la sicurezza degli oratori” in seguito all’appello di un’organizzazione studentesca a protestare in favore della Palestina. I due ministri si sono comunque incontrati a Berna.