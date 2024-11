Heute in der Schweiz

In einem Interview am Rande einer Doppelsitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York äusserte sich der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis zu den Auswirkungen einer zweiten Trump-Regierung .

Auf die Frage des italienischsprachigen Fernsehens RSI nach einer möglichen Zunahme der Instabilität im Nahen Osten durch die Wahl von Donald Trump ins Weisse Haus antwortete Cassis: «Leider gab es in den letzten vier Jahren eine Pandemie, einen Krieg in der Ukraine, einen im Nahen Osten und einen im Sudan. Und das mit einer Biden-Regierung! Es ist sicher nicht nur die US-Regierung, die die Welt verändert, aber es wird sicher Unterschiede geben. Wir werden sehen, welche.»

Generell sei er derzeit «sehr besorgt», so der Bundesrat. «Diese Kriege sind trotz aller Bemühungen eines so wichtigen Systems wie der UNO nicht in den Griff zu bekommen […] Was wir heute erleben, ist ein Sicherheitsrat und generell eine UNO, die den Erwartungen der Weltbevölkerung an die Schaffung von Frieden und Sicherheit nicht gerecht werden.»

Der Chef der Schweizer Diplomatie sollte gestern zu einem Symposium mit seinem slowakischen Amtskollegen Juraj Blanar an die Universität Freiburg kommen. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat den Besuch jedoch abgesagt, da nach dem Aufruf einer Studierendenorganisation zu einer Demonstration zugunsten Palästinas «die Sicherheit der Referenten» gefährdet sei. Die beiden Minister trafen sich nun in Bern.