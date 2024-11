Aujourd’hui en Suisse

Les refuges de montagne sont de plus en plus menacés par la fonte du permafrost. L’étude publiée mardi par le Club alpin suisse (CAS) alerte sur les dangers du réchauffement climatique pour ses structures.

Le dégel du permafrost (ou pergélisol) affecte la stabilité de plus d’un tiers des cabanes du CAS. Et 42 refuges seraient menacés par des éboulements dus à ce dégel. Outre la fonte du pergélisol, l’approvisionnement en eau des cabanes représente de plus en plus un défi. 29 cabanes verront fondre, d’ici 2030, les glaciers qui servaient à les alimenter en eau. D’ici 2050, 25 autres s’ajouteront à la liste. Des adaptations seront donc nécessaires pour garantir l’accès des cabanes à l’eau.

De plus, si les hôtes peuvent actuellement encore voir un glacier dans près d’un tiers des 152 cabanes du CAS, ce ne sera plus le cas que dans 10% des hébergements d’ici 2050 et dans aucun d’entre eux d’ici la fin du siècle. Avec la fonte des glaciers, des changements interviendront également dans les chemins d’accès.

Pour faire face à ces perspectives peu réjouissantes, des investissements importants et des adaptations innovantes en matière de construction de cabanes seront nécessaires dans les décennies à venir. Selon le Club alpin suisse, les ressources du Fonds des cabanes ne suffiront pas à financer ces projets. Il se dit donc tributaire de partenariats solides et de dons.