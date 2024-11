Heute in der Schweiz

Bei der Explosion einer Paketbombe in einem Hausgang in Genf ist am Montagnachmittag ein Mädchen schwer verletzt worden. Die Ermittlungen wurden der Bundesanwaltschaft übertragen, die als einzige Behörde für Sprengstoffdelikte zuständig ist.

Die Genfer Polizei war rasch vor Ort und forderte die Menschen im Gebäude auf, in ihren Wohnungen zu bleiben. Diejenigen, die das Gebäude verlassen hatten, durften nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Am späten Nachmittag räumte die Polizei das Gebäude und kontrollierte alle Briefkästen. Dabei kam der Roboter des NEDEX-Kommandos («Neutralisation, Déchargement, Détection des Explosifs») zum Einsatz.

Dieser Fall erinnert an einen anderen, der sich im August ebenfalls in Genf ereignete: Ein Mann wurde am Bein verletzt, als er einen Abfallsack aufhob, der auf dem Treppenabsatz seiner Wohnung lag.

Für 20 Minutes ist die Ähnlichkeit zwischen den beiden Ereignissen beunruhigend. In dem Haus in Grange-Canal wohnt ein Mann, der für eine Uhrenmanufaktur arbeitet. «Der Familienvater, der diesen Sommer bei der Explosion eines vor seinem Haus abgestellten Müllsacks verletzt wurde, war bei derselben Firma angestellt», schreibt 20 Minutes.