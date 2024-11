Oggi in Svizzera

Secondo la consigliera nazionale ginevrina dei Verdi Delphine Klopfenstein Broggini, “i soldi di questo fondo dovrebbero […] essere utilizzati per riparare i danni causati dal cambiamento climatico“. Il consigliere agli Stati vodese Pascal Broulis è in forte disaccordo: “Non ha senso entusiasmarsi per una votazione. Dobbiamo ricordarci che questo sistema di fondi separati ci ha permesso di pacificare il finanziamento delle infrastrutture, che in passato ci ha causato seri problemi”.

Galvanizzata dalla vittoria di domenica, la sinistra ritiene che sia il momento giusto per ridiscutere la natura del FOSTRA, mentre il Centro e la destra preferiscono aspettare. Marianne Maret, senatrice centrista del Vallese, si dice “consapevole” che sarà necessario un ripensamento sulle modalità di utilizzo del fondo: “È legittimo porsi delle domande, ma non dovremmo farlo nell’euforia della vittoria o nella rabbia della sconfitta”.

Il fondo FOSTRA è stato creato nel 2017 a seguito di una votazione popolare. È una sorta di salvadanaio federale che serve a finanziare le infrastrutture stradali svizzere, in particolare la manutenzione delle strade, lo sviluppo di progetti di agglomerazione e i miglioramenti delle autostrade. Viene finanziato in vari modi dall’utenza della strada, principalmente attraverso le tasse sul carburante.

Per Monika Ribar, presidente del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS), il voto di domenica non andrà necessariamente a vantaggio delle ferrovie. “La mobilità in questo Paese continuerà a crescere. E noi abbiamo sempre detto che dobbiamo considerarla nel suo complesso. Perché i treni andranno sempre e solo da stazione a stazione”, ha dichiarato alla radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.