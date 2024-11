Aujourd’hui en Suisse

Parmi d’autres variantes, une réintégration de Ruag au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est également à l’étude.

La discussion sur la forme juridique de Ruag repose sur une enquête du Contrôle fédéral des finances (CDF). Celle-ci a révélé en février 2024 des incohérences autour de l’achat de 96 chars italiens Leopard 1. Les choses n’ont pas encore été totalement clarifiées – un autre rapport est attendu.

Selon une analyse de la SRF, deux risques devraient être nettement réduits si Ruag se rapproche à nouveau de la Confédération sur le plan juridique. D’une part, le «risque de mésaventures liées à la recherche du profit» et, d’autre part, le Conseil fédéral devrait obtenir plus rapidement et de manière plus fiable les informations pertinentes et pouvoir ainsi mieux piloter Ruag. «Le fait que le Conseil fédéral se préoccupe à nouveau davantage de l’industrie de la défense montre une fois de plus à quel point la situation sécuritaire s’est détériorée depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie», écrit la SRF.