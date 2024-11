Oggi in Svizzera

Care svizzere e cari svizzeri all'estero,

Mancanza di informazioni, incongruenze nei dati tecnici, controversie legali: l'acquisto dei carri armati italiani Leopard 1 tramite l'azienda di armamenti elvetica RUAG non è andato come il Consiglio federale avrebbe voluto. Il Governo ha quindi chiesto una revisione della forma giuridica del gruppo, che in tutta probabilità in futuro non sarà più organizzato come società anonima di diritto privato.

Nel bollettino odierno ci occuperemo anche di social network: secondo un sondaggio, la maggior parte della popolazione adulta svizzera è favorevole a un divieto di utilizzo di piatteforme come Tiktok e Instagram per i minori di 16 anni. Daremo poi uno sguardo alle iniziative in Svizzera che lottano contro la violenza di genere. Infine, parleremo della carenza di manodopera qualificata nel Paese.

Buona lettura!