Heute in der Schweiz

Behörden sowie die Zivilgesellschaft mobilisieren zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Welche Wirkung haben diese Initiativen? Und verbessert sich die Situation in der Schweiz schnell genug? Diskutieren Sie mit auf «dialogExterner Link«, der mehrsprachigen Debattenplattform der SRG.

Eine solche Initiative ist ein Workshop für Schüler:innen im Kanton Neuenburg. Fast 60% der dort lebenden Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren haben laut einer Umfrage Gewalt in ihrer Beziehung erlebt, und jede zweite junge Frau hat sexuelle Gewalt erfahren. Der Workshop will die Jugendlichen unterstützen, Warnzeichen frühzeitig zu erkennen.

Eine weitere Initiative, ebenfalls in der Westschweiz, richtet sich an Migrantinnen. Dank einer Gesetzesänderung werden sie zwar besser geschützt, wenn sie Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, doch aufgrund von Hindernissen wie Sprachbarrieren, fehlenden sozialen Kontakten oder Unkenntnis der Gesetze und Strukturen in der Schweiz, nehmen Migrantinnen verfügbare Hilfsangebote seltener in Anspruch. Um sie besser zu unterstützen, hat eine Stiftung ein Netzwerk von geschulten Freiwilligen aufgebaut.