Aujourd’hui en Suisse

En deuxième position, on trouve la famille Hoffmann, Oeri et Duschmalé, qui contrôle le géant pharmaceutique bâlois Roche. Le podium est une nouvelle fois complété par le nonagénaire Klaus-Michael Kühne, actionnaire majoritaire du groupe de transport et logistique schwytzois Kühne+Nagel. Parmi les noms plus connus, les familles Blocher et Bertarelli se maintiennent dans le top 10.

De manière générale, la fortune des 300 personnes les plus riches de Suisse a fortement augmenté, passant à 833,5 milliards de francs, un montant jamais atteint auparavant. Cette évolution globale largement positive est portée par un boom des marchés boursiers et immobiliers, deux domaines d’investissement classiques des super-riches, explique Bilan.