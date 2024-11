Heute in der Schweiz

Die ersten «Black Friday»-Angebote gab es in der Schweiz 2007. Acht Jahre später nahm Manor als erster grosser Einzelhändler an der Aktion teil und erzielte dreimal so viel Umsatz wie an einem gewöhnlichen Freitag. Heute machen über 200 Marken und Einzelhändler in der Schweiz am «Black Friday» mit.

Trotz des scheinbaren Erfolgs und der allgegenwärtigen Werbung ist der «Black Friday» in der Schweiz laut einer Meinungsumfrage auf dem absteigenden Ast. Der zentrale Vorwurf: Die Angebote am «Black Friday» seien weniger attraktiv als in der Vergangenheit. So sind auch nur 7% der Befragten damit zufrieden.

Laut der Fachwebsite blackfridaydeals.ch, welche die Umfrage in Auftrag gegeben hat, wird der Umsatz am «Black Friday» für den Non-Food-Detailhandel dieses Jahr voraussichtlich 470 Millionen Franken betragen, 20 Millionen weniger als im Vorjahr. Der Onlinehandel hingegen legt zu, von 115 auf 120 Millionen Franken.

Der Erfolg des «Black Friday» im Onlinehandel setzt einige Sektoren auch unter logistischen Druck. Eine einzige Zahl verdeutlicht das Ausmass: Die rund 1000 Personen, die in den Lagern von Digitec Galaxus arbeiten, leisten Überstunden und Überschichten, um 90’000 Pakete pro Tag zu versenden.