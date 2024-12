Aujourd’hui en Suisse

En 1995, le diplomate égyptien Alaa al-Din Nazmi a été tué de six balles dans le sous-sol de son immeuble à Genève. Le procès de l’assassin présumé s’ouvre aujourd’hui au Tribunal pénal de Bellinzone. Il est accusé d’avoir commis le meurtre en échange d’une somme d’argent inconnue.

Pendant des décennies, il n’a pas été possible de déterminer qui avait assassiné le diplomate. Mais de nouvelles technologies ont permis de rouvrir l’affaire: des traces d’ADN et des empreintes digitales sur le silencieux ont permis de remonter jusqu’à un double national italo-ivoirien.

On ne sait pas qui a commandité le meurtre, l’acte d’accusation ne dit rien sur les commanditaires et le motif éventuel. Comme le rapporte la RTS, le diplomate Alaa al-Din Nazmi aurait également travaillé pour les services secrets égyptiens et géré des comptes de l’ancien président Hosni Moubarak en Suisse. Selon SRF, des islamistes pourraient être à l’origine du meurtre.

L’enquête avait alors été lancée par Carla del Ponte, la plus haute procureure générale de Suisse. Il ne reste pas beaucoup de temps pour élucider le meurtre: l’affaire sera prescrite l’année prochaine.