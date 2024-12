Oggi in Svizzera

Lo sci in Svizzera sta diventando sempre più caro: in poco meno di vent’anni, il prezzo di uno skipass giornaliero è aumentato del 41% e costa in media 72 franchi.

Lo scorso fine settimana, per la prima volta in questa stagione, ho affrontato le piste con il mio snowboard. Il prezzo di un biglietto per mezza giornata mi ha lasciato senza parole: 61 franchi per divertirsi a Davos, e questo in bassa stagione.

Nel 2005, con questo prezzo, avrei potuto trascorrere l’intera giornata sulle piste. Allora uno skipass giornaliero costava in media 51 franchi. Oggi, come riportato dalla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, per una giornaliera bisogna sborsare in media 72 franchi. Ad Anzère, in Vallese, i prezzi sono aumentati del 38%, a Zermatt del 19% e a Crans-Montana addirittura del 43%. Complessivamente, dal 2005 i prezzi sono cresciuti del 41%.

Le stazioni sciistiche attribuiscono questo incremento all’aumento dei costi operativi, come salari più alti, prezzi più elevati per l’elettricità e il diesel e la necessità di investimenti ingenti nelle infrastrutture. Nonostante, o forse proprio a causa, della diminuzione delle nevicate, in Svizzera si investe ancora molto nelle stazioni sciistiche, ad esempio in impianti di innevamento artificiale.